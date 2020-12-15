خطوات الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي "أون لاين"

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، ويتمّ تسليم الوحدات كاملة التشطيب، خلال 36 شهرًا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويقدم صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، خدمات عدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، كما يوفر الصندوق، خدمة للمواطنين تسمح لهم بالإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق "أون لاين"، مع تأكّيد سرية بيانات مقدم الشكوى.

وتستعرض "الوطن" كيفية الإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الإجتماعى، وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد.

خطوات الإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الإجتماعى:

أولًا: فتح الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ثانيًا: اختيار تبويب خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ومنها يتم اختيار الإبلاغ عن مخالفة.

ثالثًا: يظهر تبويب يتطلب فيه إدخال بعض المعلومات كبيانات مقدم البلاغ ومنها الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة والعنوان.

رابعًا: إدخال بيانات صاحب الوحدة المخالفة كالاسم والمحافظة التي يقع بها ورقم الهاتف والعمارة والدور ونوع المخالفة، ثم إسال ليتمّ البت في البلاغ.

وقد تصل عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الإجتماعى إلى سداد مبلغ يبدأ من 25 ألف جنيه، ويصل إلى 100 ألف جنيه، وفي بعض الأحيان قد يتمّ فرض عقوبة قانونية، وسحب الوحدة السكنية.

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي، من أن يتمّ التصرف في الوحدات السكنية المنتفع بها المستفيد، وذلك لمدة لا تقل عن 7 سنوات، من تاريخ الحصول عليها، ولا يتمّ شغلها بالتنازل عنها أو بيعها لصالح شخص آخر سواه، هو وأسرته، وفي حال رصدت أي مخالفة من تلك المخالفات، فإنَّه سيتمّ تطبيق العقوبات المفروضة.