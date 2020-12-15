عاجل.. زلزال بقوة 3.8 ريختر شرق العقبة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، هزّة أرضية على بعد 12 كم جنوب شرق مدينة العقبة.

وأوضح المعهد في بيان اليوم، أنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 4.30 ساعة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوته 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف المعهد، أنّ مركز الزلزال عند خط العرض بلغ 29.5573°N شمالا، وخط الطول بلغ 35.1162E شرقا، وعلى عمق 20 كم، ووصل للمعهد إفادة بشعور بعض المواطنين بهذه الهزة، بينما كان الشعور به في مدينة العقبة كبيرا.