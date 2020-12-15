"CNN": ترامب لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية

أفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض لشبكة الـ"CNN"، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأشار المصدر إلى أن قرار ترامب يأتي على الرغم من الاجتماع التاريخي للمجمع الانتخابي الذي وضع الرئيس المنتخب جو بايدن في المقدمة، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".

وأشارت الشبكة إلى أن بعض مستشاري البيت الأبيض كشفوا أن ترامب قد أقر بالسر بأنه "لن يبقى في البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية"، بالرغم من "محاولاته لإبطال نتائج الانتخابات في المحاكم، واستنزاف الأموال من قاعدته، حول مزاعمه الوهمية بتزوير إرادة الناخبين".

كما سخر مستشار منفصل للبيت الأبيض من اقتراح بعض المسؤولين الجمهوريين، بمن فيهم مساعد السياسة الداخلية في البيت الأبيض، ستيفن ميللر، بأن يرسل الحزب الجمهوري قوائم الناخبين "البديلة"، إلى الكونجرس، ليتم فرزها في 6 يناير، وقال: "مهما يكن"، ليعبر عن رفضه هذه الاستراتيجية، بحسب "CNN".

ولفت المستشار إلى أن المقربين من ترامب ما زالوا يرون أنه "من غير المرجح" أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته حفل تنصيب بايدن، حيث أكد المستشار استنادا للتفكير الحالي داخل دائرة حلفاء ترامب، بأن الأخير لن يحضر الاحتفال، قائلا: "لن يفعل"، وفق ما ذكرته الشبكة الأمريكية.

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنّ الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، مؤكدا أنّ بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة.

كان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، أكد مساء الاثنين، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.

وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب، ليفوز بايدن رسميا بالرئاسة.

وبناء على نتائج نوفمبر، حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.