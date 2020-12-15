رئيس جامعة مطروح يعلن استمرار الدراسة اليوم

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، استمرار الدراسة، اليوم الثلاثاء، في جميع كليات الجامعة، وفقًا للجداول الدراسية.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرر مساء أمس، تعطيل الدراسة، اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر في المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة مطروح للطلاب والمدرسين.

كما قرر "شعيب" تعطيل العمل للسيدات اللاتي لديهن أطفال في سن الحضانة، واستثنى من ذلك الصف الأول الثانوي لوجود امتحان تجريبي له، نظرا لسوء الأحوال الجوية حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين في الحقل التعليمي.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.