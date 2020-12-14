بدء تلقي طلبات طعون انتخابات اتحادات طلاب جامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، عن بدء تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة، اليوم، وإجراء فحص الطعون غدًا الثلاثاء، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية، بعد غدٍ الأربعاء.

وقال "النجار" إن هذه التجربة الانتخابية، تضع الطلاب على طريق الديمقراطية، بهدف المشاركة الفعالة في المجتمع، وإعداد جيل قادر على القيادة وصنع المستقبل، لافتا إلى أن إقبال الطلاب على المشاركة في العملية الانتخابية، يُمثل إنعكاسًا لثقافتهم ووعيهم بأهمية الأنشطة الطلابية.

ونبه "النجار" على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال إرتداء الكمامات الطبية، مراعاة التباعد الإجتماعي، ومنع تكدس الطلاب في اللجان المختلفة.

كانت جامعة مطروح أعلنت، أمس الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين الراغبين في خوض إنتخابات إتحاد الطلاب بكليات الجامعة، مؤكدًا إستمرار العمل بغرفة العمليات الرئيسية للإشراف على الإنتخابات، والتي تُقام وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد "النجار" على مواصلة اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الإتحادات الطلابية بالجامعة، أعمالها في متابعة إجراءات الترشح والكشوف النهائية للطلاب المتقدمين، مشيرًا لسحب 367 طالبًا وطالبةً لاستمارات الترشح بكليات الجامعة المختلفة، ويجرى تلقي الطعون، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الإنتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى إنتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى إنتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر إنتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الإنتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس إتحاد طلاب الجامعة، ونائبه، بالإضافة إلى أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.