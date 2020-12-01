جامعة مطروح تشارك في الدورة الـ24 لمعرض القاهره الدولي للتكنولوجيا

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن الجامعة شاركت في الدورة الرابعة والعشرين لمعرض القاهره الدولي للتكنولوجيا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت عنوان The Big Reset" في الفترة من 22- 25 نوفمبر 2020، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وقال "النجار" اليوم الثلاثاء، إن المشاركة جاءت من خلال مكتب حماية الملكية الفكرية ودعم الابتكار "TISC"، التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "TICO" بالجامعة.

وأضاف أن المعرض يشمل العديد من الفعاليات، منها إقامة ساحة الابتكار Innovation Arena للعام الخامس على التوالي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والمبدعين لعرض مشروعاتهم المبتكرة، بالإضافة إلى إقامة مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي PAFIX – للعام السابع على التوالي، برعاية البنك المركزي المصري وشركة e-finance لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشمول المالي وإتاحة المدفوعات الرقمية وتأمينها.

جدير بالذكر، أن الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل Trans MEA يقام بشراكة مع وزارة النقل، والذي شهد الكشف عن العديد من المشروعات الإستثمارية الجديدة في مجال النقل والمواصلات إعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.

كان رئيس جامعة مطروح أكد على الإهتمام بالتكنولوجيا الحديثة والإبتكارات، وتنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة ورشة عمل حول مهارات ريادة الأعمال في الفترة من الأول وحتى الخامس من ديسمبر المقبل.

وأوضح أن الورشة ستشهد حضور خبراء متخصصين من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تدريب الطلاب على مهارات ريادة الأعمال، وتعليم أساسيات ومنهجية التفكير المبتكر والمبدع، والتدريب على كيفية توليد الأفكار، وإنشاء حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على تطوير المنتجات وبدء مشروعاتهم الخاصة.

ولفت إلى أن الجامعة تهدف لدعم دور ريادة الأعمال فى إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها، من خلال بناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.