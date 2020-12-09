رئيس جامعة مطروح: منظومة الدفع الإلكتروني إحدى طرق مكافحة الفساد

نظمت جامعة مطروح بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ندوة تثقيفية، اليوم، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، بمقر مكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح.

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن الندوة تأتي في إطار مشاركة الجامعة في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار "متحدون على مكافحة الفساد" بحضور جميع عمداء الكليات، الوكلاء، ووأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، ولفيف من العاملين وطلاب الجامعة.

ورحب رئيس الجامعة، باللواء حسام الدسوقي، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة في شتى مناحي العمل الميداني لمساعدة الجهات الحكومية للتقدم والتطور، وحل المشكلات التي تواجههم.

وأكد "النجار" حرص هيئة الرقابة الإدارية على تقديم جميع أوجه الدعم، داعيًا جميع منسوبي الجامعة أن يقتدوا بهذا النموذج الذي يواجه الفساد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مقرر حقوق الإنسان ليس مجرد مقرر يتم تدريسه للطلاب، ويجب تعميق هذا المفهوم، وتعريف الطالب بحقوقه وواجباته، ليصبح عضوا فعالا في المجتمع، ويقف بقوة ضد جميع أشكال الفساد.

وأكد النجار أن جامعة مطروح تأبى إلا أن تقبض بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ممارسة الفساد، لافتًا إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني تمثل إحدى الطرق لمكافحة الظاهرة، مشيدًا بدور الدولة في مجابهة الفساد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه قال اللواء حسام الدسوقي، أن البنك الدولي للفساد عرف الفساد بأنه "إساءة إستغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة"، موضحًا الأسباب التي تؤدي للفساد، والآثار السلبية المترتبة عليه في شتى مناحي الحياة، بالإضافة للتعريف بالأجهزة الرقابية من منظور الدستور المصري، دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، أسبابه، وطرق الوقاية منه.

واستعرض مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية فى مطروح، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتا لإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي "إستراتيحية مكافحة الفساد 2019-2022" ضمن فعاليات منتدى إفريقيا 2018 من مدينة شرم الشيخ.