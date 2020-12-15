 إطلاق مبادرة "شغلك في قريتك" بـ4 محافظات: توفر 330 ألف فرصة عمل

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "شغلك في قريتك"، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، في 4 محافظات، هي: الاسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الوزارة، بمشاركة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال، وقيادات من وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات.

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، بعدد من القرى في المحافظات؛ لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، في إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتطوير المجتمعات المحلية، وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة داخل القرية.

المبادرة توفر فرص عمل وتعظم الإنتاج المحلي

وأكد الوزير أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات، بلغت حوالي 278، لافتا إلى أنه تم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات، وفقا لطبيعة الأنشطة المحددة؛ إذ وافق وزير الزراعة على الأراضى التابعة للوزارة، التي اختيرت بالمحافظات، وسيتم استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن المبادرة تهدف إلي زيادة إنتاجية القرى، وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية، وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومي، وتوفير فرص عمل في ظل الظروف الراهنة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ووجود عمالة غير منتظمة، بالإضافة إلى عودة أعداد من أبناء المحافظات من الخارج.

ولفت "شعراوي" إلى أن الوزارة تسعى من هذا المشروع المهم إلى إنشاء حوالي 384 مجمعا صناعيا، و650 مشروعا متوسطا، و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يساهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة، وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.

وأوضح اللواء شعراوي، أن الوزارة ستقوم بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي، ومتابعة توصيل المرافق لها، طبقا لاحتياجات كل مشروع، كما سيقوم المحافظين بالإشراف المباشر على المشروع، لتذليل المعوقات كافة، الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل، واستخراج التراخيص المطلوبة، مؤكدا أنه تم اختيار 4 قطع أراضي بالتنسيق بين "التنمية المحلية" واتحاد الصناعات المصرية في 4 محافظات، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بها في قرى سبك الضحاك بالمنوفية، وأبوصوير بالإسماعيلية، وهوارة بالفيوم، وبني أحمد المنيا، وتتراوح مساحاتها من 4 آلاف إلى 9600 متر تقريبا.

توفير فرص عمل للمرأة والشباب

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم الاستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية بالوزارة؛ لدعم وتمويل بعض المشروعات المقرر تنفيذها، مؤكدا أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القرى المصرية، وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة و الشباب من الجنسين، وبصفة خاصة الفتيات والمرأة المعيلة، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

من جانبها، أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بذلك المشروع المهم، الذي يسعى لزيادة إنتاجية القرى، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية، وتقليل الفاقد وزيادة الناتج القومي، ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال، مشددة على أهمية هذه المبادرة، التي تتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية، خاصة في دعم المرأة بالقرى.

وأكدت الوزيرة أهمية دراسات الجدوي للمشروعات التي ستنفذ، ومراجعتها من خلال شركة أيادي الاستثمار والتنمية، التابعة لبنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى التوافق حول حق الانتفاع لأراضي المشروع، مع ضمان تسويق المنتجات بهذه المشروعات، ووضع جدول زمني لعملية التنفيذ.

من جانبه، قال المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، عاين عدد من قطع الأراضي في 4 محافظات؛ للتأكد من ملائمتها للمشروعات المستهدف إقامتها، والتي اقترح تنفيذها من رجال الأعمال والمستثمرين والمتطورين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدعو للتكامل بين الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وستقع الفائدة على الجانبين، سواء رجال الأعمال أو المحافظات، بالإضافة إلى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، وتوفير تكلفة نقل العمالة.

وأضاف "السويدي" أنه تم اقتراح بعض الصناعات التي يمكن تنفيذها بالمجمعات الصناعية، حسب احتياجات السوق المحلي، وربط المشروعات متناهية الصغير والصغيرة بالمشروعات المتوسطة والكبيرة، نظرا لخبرات رجال الأعمال المتراكمة والناجحة من خلال مشروعاتهم القائمة، ودخولهم باستثمارات ذاتية مالية، ما يعني التزامهم تجاه المشروع.

وأوضح المهندس محمد السويدي، أنه تم التنسيق مع شركة أيادي للاستثمار والتنمية لتوفير مبلغ 60 مليون جنيه، للبدء في إنشاء المجمعات الصناعية.

كان وزير التنمية المحلية، ورئيس إتحاد الصناعات المصرية، قد شهدا التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارة والاتحاد، لتنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"؛ لتوفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات، لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى.