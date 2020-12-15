رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم الفائزة في أولمبياد كوريا لشباب المخترعين

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعه كفر الشيخ، اليوم، ملك محمود رمضان عبد العزيز، الطالبة بجامعة الطفل في الجامعة، وذلك لتكريمها بعد فوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا الدولية لشباب المخترعين والتي جرى ترشيحها من قبل الدكتور أميرة هشام عكاشة، المنسق لجامعة الطفل بجامعه كفر الشيخ.

حاز اختراع الطالبة ملك محمود رمضان عبد العزيز إجماع لجنة التحكيم الدولية، والذي ضم "فرشاة أسنان ذو جانبين وفرشاة أسنان متكاملة للعناية بالفم والأسنان وفرشاة أسنان فكية من السيليكون وتم تسجيل برائتين اختراع ونموذج منفعة لهما.

وكرم رئيس جامعه كفر الشيخ، الفائزة بالميدالية البرونزية في أولمبياد كوريا الدولية لشباب المخترعين بحضور والدتها.

وقالت الدكتور أميرة هشام عكاشة، المنسق لجامعة الطفل بجامعه كفر الشيخ، إن البرنامج يقبل الأطفال التي تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم، طبقا للمربع السكني.

وأضافت عكاشة، أن أكاديمية البحث العلمي تدعم البرنامج من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ لاكتشاف المواهب العلمية والمبتكرين والمخترعين في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، كما يقدم البرنامج 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الإنسانية والفنون والمصريات.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بأن الطالبة ملك شرفت مصر وجامعة كفر الشيخ أمام دول العالم ورفعت اسم مصر عاليا في المحافل الدولية متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح.

وأوضح أن برنامج "جامعة الطفل" بجامعة كفر الشيخ يعد أحد برامج نشر الثقافة العلمية واكتشاف الأطفال الموهوبين في العلوم الأساسية، في مرحلة ما قبل الجامعة.