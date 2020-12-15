الجيزة تعلن وظائف كول سنتر للشباب بمرتبات تصل لـ12 ألف جنيه

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن وظائف للشباب الخريجين في مجال الكول سنتر بقسم الدعم الفني في كبرى شركات الاتصالات والإنترنت داخل مصر، ضمن فرص العمل التي يتيحها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

الشروط المطلوبة في المتقدمين للوظائف

1. يجب أن يكون المتقدم حصل على شهادة المؤهل العالي "جميع الكليات والمعاهد العليا".

2. السن يبدأ من 21 عامًا بحد أقصى.

3. لا يتم قبول الطلاب والمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة.

4 يجب أن يكون المتقدم لبقًا في الكلام، وأن يكون على دراية بمخارج الحروف بطريقة صحيحة أثناء التحدث مع العملاء مع الجدية في العمل.

5. يجب إحضار ما يثبت موقفًا واضحًا من التجنيد "بالنسبة للشباب".

بيانات خاصة بالوظيفة

- عدد ساعات العمل 9 ساعات، ويوجد ساعة راحة "بريك" داخل ساعات العمل.

- 5 أيام عمل في الأسبوع، علمًا بأنّ ساعات العمل في الشهر الأول متغيرة مع إمكانية تثبيتها في الشهر الثاني من العمل.

- العمل متاح للشباب والبنات.

- مرتبات أكونت اللغة العربية: 3000 جنيه، شرط ألا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن مقبول.

- مرتبات أكونت اللغة الإنجليزية: 4000 جنيه، شرط ألا يقل مستوى اللغة عن ممتاز.

- مرتبات أكونت اللغات: تبدأ من 5300 جنيه بحد أقصى 12 ألف جنيه، على أن يكون مستوى اللغة C1.

أماكن العمل المتاحة

الوظائف متاحة في الأماكن الآتية: الدقي والمعادي والمهندسين والعباسية ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وأشارت الوزارة إلى أنّه على الراغبين في التقدم، التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، في: 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الحالي، وذلك من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا.