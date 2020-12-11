بمرتبات تصل لـ 7 آلاف.. وظائف شاغرة لمؤهلات عليا وبدون بسكن وحوافز

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن عدد من الوظائف الشاغرة، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب مجزية وحوافز ومواصلات.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة وتفاصيل الوظائف المتاحة وفق الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كالتالي:

وظائف سلسلة فروع محلات كشري سيد حنفي

أعلنت سلسلة فروع محلات كشري سيد حنفي عن اليوم المفتوح للتوظيف بشركة سيد حنفي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، بمركز شباب أرض اللواء بجوار مكتب بريد أرض اللواء والوحدة الصحية في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

الوظائف المتاحة

- مساعدون مديرون لديهم خبرة.

- كاشير.

- كابتن صالة.

- عضو فريق ومقدم طلبات وويتر.

الشروط المطلوبة

- ألا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ وفوق متوسط ومتوسط للطلبة والخريجين.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين مرتبا مجزيا.

- تمنح الشركة العاملين حوافز شهرية.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بدل انتقال.

- توفر وجبة يوميا للعاملين.

- توفر الشركة للعاملين سكنا للمغتربين.

- فرص للعمل بفروع الشركة بالكويت.

- يوجد فرص للترقي وزيادة سنوية للراتب.

- يوم إجازة أسبوعية.

وظائف شركة ريتش فود

أعلنت شركة ريتش فود عن اليوم المفتوح للتوظيف لشركة ريتش فود للصناعات الغذائية على العنوان قطعة 17 بلوك 12009 المنطقة الصناعية الأولى مصنع ريتش فوودز للأغذية، وذلك يوم الإثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال الشهر من الساعة 10 ص إلى 3 عصرا.

الوظائف المتاحة

- عامل إنتاج، يقف على خط إنتاج مكنة إنتاج مثل التغليف والأفران.

- عامل مخزن، لرص البضاعة وفقا للمنتج والتاريخ.

- أمين مخزن.

- محاسب عام (خبرة 3 سنوات).

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط أو إعدادي ما عدا أمين المخزن مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يكون المتقدمين للوظيفة حاصلين على مؤهل عالي قسم محاسبة لوظيفة المحاسبين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- المرتب مجزي حسب الوظيفة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات.

- توفر الشركة وجبة ساخنة.

وظائف سلسلة مطاعم راية RayA

الشروط المطلوبة

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 18 عاما وألا يزيد عن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ وفوق متوسط ومتوسط.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتبا مجزيا.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين على الحياة.

- توفر الشركة للعاملين يوم إجازة أسبوعية لمسؤول المشتريات ويوم اجازة أسبوعية لباقي الوظائف.

وظائف مستر بيكر للحلويات

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الخريجين حاصلا على مؤهل عالٍ.

- حد أقصى للسن 35 عاما.

- خبرة من 0 إلى 5 سنوات حسب الوظيفة.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 2700 جنيه ويصل إلى 7000 جنيه حسب الوظيفة بالإضافة إلى العمولة.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات عمل.

- توفر الشركة مواصلات.

وظائف إحدى شركات الأجهزة الكهربائية

الشروط المطلوبة

- تطلب الشركة مؤهلات عليا وطلبة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

الحقوق والمميزات

- مرتب اليوم يبدأ من 200 ويصل إلى 250 جنيها.

- تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات عمل يومية.

وظائف شركة ايمدج ماركت

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدمين للوظائف من الخريجين حاصلين على مؤهل متوسط وعالي ولا يشترط المؤهل لوظيفة البقال.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما.

- بدون خبرة ويشترط خبرة في وظيفة البقال.

الحقوق والمميزات

- يصل المرتب إلى 2200 جنيه.

- تصل ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات عمل.

وظائف شركة مصر الخليج للصناعات الحديثة

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط للخريجين.

- الحد الأقصى للسن 35 عاما.

الحقوق والمميزات

- يصل المرتب إلى 1900 جنيه.

- مواعيد عمل من 7 صباحا إلى 3 عصرا.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات.

- مواصلات ( بلبيس-ابو حماد - بردين -العاشر من رمضان ).