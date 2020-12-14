وظائف شاغرة لحديثي التخرج في البنك الأهلي.. الشروط وطريقة التقديم

يقدم البنك الأهلي عبر موقعه الإلكتروني عدد من الوظائف الشاغرة للشباب من حديثي التخرج أو ذوي الخبرة، أو برامج مخصصة لخريجين عام 2020، وذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل مناسبة للشباب خاصة المهتمين بمجال العمل المصرفي.

ويقدم البنك الأهلي عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج لعام 2016 و2017 و2018 و2019، وذلك بالشروط والمستندات الآتية:

شروط وظائف البنك الأهلي لحديثي التخرج

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالِ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة، إذ يوضح البنك هذه الدرجات على النحو التالي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا عند التعيين.

- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

خطوات التقدم لوظائف البنك الأهلي

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي من هنــــــــــا.

- الضغط على كلمة وظائف أعلى يمين الصفحة.

- الضغط على "حديثي التخرج"، ثم اضغط على "قدم طلبك الآن".

- اقرأ الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف ثم اضغط على "أقبل بالشروط".

- بعد ذلك أدخل رقمك القومي، ورقم الهاتف المنزلي ورقم الموبايل، ويراعى إدخاله بشكل صحيح، إذ ستكون تحديثات طلب التقديم الخاصة بك على هذا الرقم، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، واضغط على "قدم طلبك".

- بعد ذلك يتطلب إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل الاسم رباعيًا والحالة الاجتماعية والجنسية، وعنوانك بالتفصيل، وتحميل صورة شخصية لا يزيد حجمها عن 1 ميجا.

- يطلب منك البنك إدخال بعض البيانات المتعلقة بدرجاتك العلمية مثل اللغات والجامعات والدورات التدريبية وسنة التخرج، ثم بعض المعلومات المتعلقة بسياسة الأقارب في البنك، ثم الانتهاء من عملية التسجيل والضغط على "حفظ".