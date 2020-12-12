محافظة الجيزة تبدأ أعمال رصف وتطوير محاور مرورية بقرى أطفيح والواحات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال الرصف والتطوير الجارية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على نسب ومعدلات تنفيذ خطط العمل وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

تحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين

وأشار المحافظ أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير للعديد من الشوارع والطرق لتحقيق السيولة المرورية والتسهيل على المواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة والمتابعة الدورية للأعمال المنفذة من قبل الشركات للتأكد من تنفيذها وفقا لأعلى المعايير، مشيرا إلى أنه جارٍ تطوير طريق ترعة الزمر بالوحدة المحلية بالكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم بطول "2 كم2" تقريبا ضمن خطة رصف الطرق بالمركز.

لفت أنه تم البدء في تقوية وإعادة رصف طريق دير الكرمة بمركز ومدينة أطفيح بطول 2 كم ضمن عملية رصف بعض الطرق بمراكز جنوب الجيزة والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة لأهالي المركز والمترددين عليه.

توسعة ورصف طريق المريوطية السياحي

تم البدء في أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق المريوطية السياحي بداية من كوبري كاتو حتى كوبري شبرامنت بمسافة 2 كم بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس في إطار سعي المحافظة نحو تحقيق السيولة المرورية بالطريق.

وأكد المحافظ أنه تم وضع طبقة الأسفلت الثانية بطريق المدرسة التجارية بشارع سعد زغلول بمدينة الحوامدية والجاري تطويره بطول 1200م وعرض 10 م كما أنه جارٍ تطوير ورصف شارع سمير صادق بطول 800 م وعرض 10 م بداية من تقاطع شارع الجمهورية حتى شارع سعد زغلول حيث تم إنهاء 80% من الأعمال.

إزالة كل المعوقات

اضاف انه جارى تنفيذ اعمال تطوير طريق مدرسة القصر الابتدائية ومسجد السلام بقرية القصر بطول 1 كم وذلك بنطاق مركز الواحات البحرية الى جانب ازالة كافة المعوقات وتمهيد طريق مدخل قرية منديشة علي اتجاهين بطول 800 م تقريبا وذلك للتجهيز لوضع الطبقة الأسفلتية ومتابعة أعمال استكمال رصف طريق مدخل أبوغالب بطول 1750 مترا وبعرض 10 أمتار بمركز ومدينة منشأة القناطر.