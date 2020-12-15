ضبط سيدة تدعو رواد فيس بوك للرذيلة بصور مخلة في المنتزه: عندي استعداد

أكّدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعي وجود صفحة على أحد المواقع تحتوي على العديد من الصور الفتيات، تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتمّ ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضافت المتهمة، أنَّها أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط (هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم")، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.