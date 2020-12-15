صور.. طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحان التدريبي إلكترونيا داخل الفصول

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين سجلوا الدخول على منصة الامتحانات لأداء الاختبارات التدريبية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، هو 300 ألف طالب.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي المفترض أدائهم للاختبارات هو 640 ألف طالب، وعدد الطلاب الذين سجلوا حتى الآن يشمل من أدوا الاختبارات بالمنزل أو المدرسة.

وأشار المصدر إلى أنّ عقد الاختبارات التدريبية داخل المدارس يسير بشكل منتظم وسط تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول بين الطلاب الممتحنين للاختبارات التجريبية، من أجل المحافظة على صحة وسلامة أفراد المنظومة التعليمية.

وبدأ طلاب الصف الأول الثانوي صباح اليوم أداء امتحانات اللغة العربية والأحياء منذ الساعة 9 صباحا، ضمن اليوم الأول من الاختبارات التدريبية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ الاختبارات التدريبية هدفها أن يتعود الطلاب على نظام التعليم الجديد ونظام الأسئلة من خلال التقييم الجديد، وأشارت إلى أنّ الهدف الآخر هو تجربة المنصات والبنية التحتية والشبكات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنّ جائحة فيروس كورونا لن ولم تعق العملية الامتحانية، خلال الترم الأول لصفوف النقل، أو الترم الثاني والشهادات، موضحا أنّ الوزارة تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول وأثناء طابور الصباح، إضافة إلى تطهير دورات المياه.

وأوضح في تصريحات لـ"الوطن"، عدم السماح باستبدال امتحانات الترم الأول لجميع المراحل التعليمية بمشروعات بحثية، حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستعقد في اللجان بالمدارس تحت مراقبة كاملة من المراقبين ورؤساء اللجان، وأنّ الوزارة لن تتطرق إلى تغيير مواعيد الامتحانات المحددة سلفا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.