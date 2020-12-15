صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية لأولى ثانوي

سرّبت العديد من صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان اللغة العربية التدريبي للصف الأول الثانوي، رغم أنّ هذه الامتحانات دون درجات، وأنّه امتحان تجريبي حتى يتعلم الطلاب كيفية التعامل مع التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثاني، يهدف لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة الجديدة، والتعامل مع التابلت، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه الطلاب خلال الامتحان الإلكتروني.

ولفتت إلى أنّه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة، وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة، استعدادا للامتحانات التالية التي سيتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها بل ستضره، إذ سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، كما أنّ امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.

وبدأ منذ قليل نحو 300 ألف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي، أول امتحان الكتروني تدريبي، يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات تجريبية تدريبية إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة، عقب إجازة منتصف العام الدراسي 2020- 2021، لتدريب الطلاب على أسئلة امتحانات الثانوية العامة، واختبار الشبكات ومنصة الامتحان.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إنّ الامتحانات التجريبية التي ستعقدها الوزارة لطلاب الثانوية العامة، هدفها التأقلم على الامتحانات الإلكترونية والتعرف على شكل الأسئلة، واختبار قدرة الشبكات والوقوف على أي مشكلات، للعمل على إصلاحها لتجنبها وقت عقد امتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو المقبل، موضحا أنّ الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة ستكون دون درجات.