الأوراق المطلوبة لإعادة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمساحات وأسعار مختلفة، فى عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ويتسائل بعض العملاء الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، عن إمكانية إعادة الاستعلام مرة أخرى عن شقق الإسكان الاجتماعى.

"الوطن"، تستعرض خلال السطور التالية المستندات المطلوبة لإعادة الاستعلام، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

- يتوجه الحاجز بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى أقرب مكتب بريد مميكن لعمل إعاد استعلام، مرفقا بالطلب مجموعة من المستندات هي:

1- طلب إعادة الاستعلام مع شرح السبب.

2- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

3- عنوان مقر العمل والمنزل.

4- رقم الهاتف المحمول.

5- شهادة بصافي الدخل عن آخر 3 شهور مختومة من جهة العمل.

6- برنت تأمينات.

7- إيصال مرافق حديث.

8- قسيمة زواج مميكنة.

9- صور شهادة الميلاد للأطفال إذا وجدوا.

10- سداد مبلغ رسوم الاستعلام لصالح صندوق التمويل العقاري.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاماً، ولا تزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

3- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات، سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.