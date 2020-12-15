نص أقوال أمين الشرطة في واقعة "طفل المرور": "قالي هقعدك جنب أمك" (مستند)

كشف أمين الشرطة المرور، التابع لإدارة مرور القاهرة، تفاصيل تهديد نجل المستشار، الشهير بـ"طفل المرور" له بالإيذاء؛ إذ أكد في تحقيقات النيابة التي حصلت "الوطن" على نسخه منه، أن الأخير كان بصحبة أصدقائه في سيارة مرسيدس، يمتلكها والده القاضي، وبها رخصه منتهية، ففوجئ بقائدها تلميذ بالصف الثالث الإعدادي يهدده بالفصل من العمل، قائلا: "قال لي لو عملت مخالفة هقعدك جنب أمك.. انت مش عارف أنا مين؟".

وأوضح أمين الشرطة في أقواله، أن الطفل هدده بوظيفة والده الذي يعمل بمكتب وزير العدل، والسيارة هيئة قضائية، مضيفا في سرد أقواله بتحقيقات النيابة، أنه أكد للطفل أن سيتصل بوالده، وسيحرر مخالفة ضده، بعدما اكتشف أن رخصة السيارة منتهية، وعليها زجاج حاجب للرؤية، وقائدها حديث السن، ولا يحمل بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة.