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اليوم.. ثاني جلسات "طفل المرور" والحكم في التحفظ على أموال الإخوان

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هيثم البرعي
09:01 ص | الأحد 13 ديسمبر 2020
طفل المرور

طفل المرور

تنظر اليوم، محكمة جنح البساتين، ثاني جلسات محاكمة الطفل المعتدي على فرد شرطة المرور، والمعروف إعلاميا بـ"طفل المرور"، و4 من أصدقائه، وتنعقد الجلسة بمقر محكمة الأميرية.

كما تنطق محكمة الأمور المستعجلة، بحكمها في الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات وعناصر الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة.

وتصدر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، حكمها في إعادة محاكمة المتهم عبدالله ربيع أبو بكر، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، في يناير من عام 2014، في القضية رقم 25991 لسنة 2014 جنايات عين شمس.

وتنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، محاكمة 3 متهمين بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمنطقة الوايلي.

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تأجيل أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" إلى 13 ديسمبر الجاري