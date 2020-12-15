الإعدام شنقًا لقاتل مهندس في مشروع "الصوب الزراعية" بالإسماعيلية

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، اليوم، بالإعدام شنقا لقاتل مهندس وصاحب شركة مقاولات بمنطقة الصوب الزراعية بمنطقة أبو سلطان.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل، ومحمد الصواف، وأمانة سر محمد عبدالستار، ومحمد العجوز.

وتعود الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغا يفيد العثور على جثمان المجني عليه مدفونا في إحدى المناطق القريبة من الصوب.

وفحصت الأجهزة الأمنية هوية الجثة، وتبين أنه أحد رجال الأعمال المستثمرين في منطقة الصوب الزراعية، ويدعى "سامي.ع"، مقيم بمركز التل الكبير، وصاحب شركة مقاولات.

وشكل فريق من البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة؛ إذ تمكنوا من تحديد هوية شخصين بينهم والمجني عليه خلافات على مبالغ مالية، وأنّ الأخير طالبهم مرارا وتكرارا بسداد المبلغ المطلوب، ولكنهم ماطلوا في سداد المديونيات المستحقة الدفع للمجني عليه.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم أحمد شاهين، رئيس مباحث مركز شرطة فايد، أنّ المتهمين كانا يعملان في شركة المقاولات الخاصة بالمهندس، وأنه طالبهم بسداد مديونيات مستحقة الدفع منذ مدة طويلة له، إلا أنهما لم يستجيبا له وماطلا في السداد عدة مرات ولفترة طويلة، ونشبت بينهما بعض المشادات في الفترة الأخيرة.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإنّ المتهم الأول قرر التخلص من المجني عليه وقتله حتى لا يطالبه بسداد المبالغ المالية مرة أخرى، فقرر وضع السم له في الطعام، وبالفعل نفذّ مخططه، وعندما لقي رجل الأعمال مصرعه، قرر التخلص من الجثة بدفنها بالقرب من مشروع الصوب الزراعية في منطقة أبو سلطان بفايد.

وعقب التخلص من الجثة، استولى المتهمين على مفتاح سيارته الملاكي لمحاولة بيعها، ومبلغ مالي وهاتف محمول.