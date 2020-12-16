مطار الغردقة يشدد إجراءات قبول شهادة "سلبي كورونا" للسائحين

كثفت إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي من إجراءات قبول شهادة سلبي "pcr"، تحليل فيروس كورونا المستجد سلبي، للركاب القادمين للمطار من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وأكد مسؤلو الحجر الصحي بمطار الغردقة الدولي، أنه تم التشديد على إجراءات الكشف الطبي للسائحين القادمين من الخارج، للتأكد من خلوهم من أى إصابات بكورونا، وتم تطبيق عدة اشتراطات للذين يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ 72 ساعة، وأهمها أن يكون التحليل باللغة الإنجليزية ونسخة واضحة، وأن يحتوي التحليل على ختم حقيقي وإمضاء طبيب المعمل باللغة الإنجليزية، كما يحتوي على علامة مائية أو باركود دولي، ويحول إلى نتيجة مباشرة على الموقع الرسمي للمعمل.

وفي حالة عدم وجود تحليل مطبوع من المعمل يجب أن يكون لدى الراكب إيميل رسمي بالنتيجة الصادرة من المعمل وليس أي بريد إلكتروني آخر، كما يجب أن يحتوي التحليل على بيانات الراكب وتكون واضحة وبشكل صحيح.

وكشف الدكتور كريم هشام، مدير إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة، الدولي، أن معظم السائحين من الخارج من مختلف الجنسيات الأجنبية يحملون معهم شهادة تفيد بإجراء تحليل فيروس كورونا، وأن السائحين الذين لا يحملون شهادة معظمهم من دول بولندا والتشيك وذلك لارتفاع سعر التحاليل في هذه الدول مقارنة بسعرها في مصر والذى حددته وزارة الصحة 30 دولارا.

وخصصت صحة البحر الأحمر مكانا للطاقم الطبي من الحجر الصحى والطب الوقائى لأخذ العينات بصالة الوصول بصالة الوصول من القادمين من غير حاملي شهادة "pcr"، لتحليلها في معامل المديرية وإخطار الأجهزة المختصة بالنتائج فور ظهورها.

ومن جانبها حذرت إدارة الحجر الصحي بمطار الغردقة، أنه لن يتم قبول أي تحليل مكتوب بخط اليد، مع الأخذ في الاعتبار، أنه في حال اكتشاف عدم وجود أي من الملاحظات السابق ذكرها في التحليل القادم به الراكب، سوف يتم إعادة التحليل مرة أخرى بمطار الغردقة على نفقة السائح بقيمة 30 دولارا.

جاء ذلك بعد ورود شكاوى من عدم صحة تحليل pcr ووجود تقارير مفبركة مع بعض السائحين الوافدين من دول مصابة بالفيروس.