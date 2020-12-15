وزير التعليم: 600 ألف طالب بالصف الأول الثانوي دخلوا منصة الامتحان

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على سير الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانى، والتى بدأت صباح اليوم، مشيرا إلى أن نحو 600 ألف طالب دخلوا منصة الامتحان، موضحا أن الامتحان التدريبى مفتوح طوال اليوم وبالتالي يمكن لأى طالب الدخول على مدار اليوم.

وأكد شوقي، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من عقد الامتحان التجريبي إلكترونيا لطلاب الصف الأول الثانوى، لتدريبهم على شكل الأسئلة الجديدة وكيفية التعامل مع التابلت، مشيرا إلى أن هذه الامتحانات بدون نتائج بمعنى أن الطلاب لم يحصلوا على درجات، لأنه امتحان تدريبي تجريبي.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن جميع طلاب الصف الأول الثانوى حريصون على دخول منصة الامتحان والإجابة عن أسئلة الامتحانات التجريبية، مؤكدا أن جميع مدارس الجمهورية على مستوى الجمهورية تنفذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه.

وأضاف شوقي، أن جميع الطلاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس، تزامنا مع عقد أول أيام امتحانات الصف الأول الثانوى التجريبي، منوها إلى أن الوزارة لم تتلقى حتى الآن أى شكاوى خلال سير العملية الامتحانية، موضحا أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل على إنجاح العام الدراسي 2020/2021، رغم صعوبات وتحديات جائحة كورونا.

وكانت قد أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادتها لبدء الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، والتى انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر بمادتي اللغة العربية والأحياء، مشيرة إلى أنّ الامتحانات التدريبية غير مرتبطة بزمن معين، وستعقد دون وضع درجات للطلاب.

ورصدت "الوطن" 6 نصائح من وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الثانوي، قبل عقد الامتحان التجريبي غدا وكيفية الدخول على جهاز التابلت، كما يلي:

1- التأكد من تحديث جهاز التابلت.

2- التأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت باستخدام الواي فاي أو الشريحة.

3- التواصل مع الدعم الفني الخاص بشركة سامسونج على الرقم 16580 ثم اختار رقم 9 حال وجود مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط.

4- تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان والضغط على أيقونة الاختبار في الشاشة الرئيسية للتابلت، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

5- إدخال كود الامتحان "الجلسة" بحرص، ويجب على الطالب الأخذ في الاعتبار أنّ هذا الكود مكون من 9 أرقام، على أن يتم إدخال كود الجلسة في موعد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار.

6- بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب في الإجابة عن الأسئلة.