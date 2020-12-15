طلبة وخريجون بمؤهل ودون.. وظائف خالية للشباب براتب يصل لـ4000 جنيه

أعلنت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2000 حتى 4 آلاف جنيه.

شركة للفنون والاستشارات الفنية

تطلب الشركة للتعيين مبيعات داخلية للعمل في مول العرب، يكون مسؤولًا عن مقابلة العملاء وبيع المنتجات بالشروط الآتية:

- خريجون مؤهلات عليا.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- خبرة في مجال المبيعات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- مرتب يبدأ من 3000 إلى 4000 جنيه + العمولة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

للتقديم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على: Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Sales Indoor + 399) مع إرفاق صورة حديثة.

منطقة بارك للملاهي

تطلب بارك الملاهي للتعيين مشرف ألعاب للعمل في زهراء المعادي، يكون مسؤولًا عن مشاركة الأطفال في اللعب والحفاظ على سلامتهم بالشروط الآتية:

- خريجون وطلبة.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 26 عامًا.

- خفيف الحركة ونشيط.

- مرتب يبدأ من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.

- 8 ساعات عمل.

- مكافآت أعياد، وتأمينات اجتماعية.

ماركت شهير بالإسكندرية

يطلب الماركت الوظائف الآتية:

1. مراقب مخزون.

2. موظف استلامات.

3. أمين مخزن.

4. موظف لوجستيك.

5. مشرف كاشير.

6. مدير جروسري.

7. مشرف جزارة.

8. بائع بقالة وأجبان.

9. طيارين.

10. مشرف ممرات.

11. منسقو ممرات.

12. مشرف مجمدات.

13. منسق مجمدات.

14. أمن خبرة.

المميزات والشرط:

- مميزات تنافسية لجميع المتقدمين وتدريب وشهادة وشنط تموينية شهرية.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- مكان عمل لائق.

- يشترط خبرة بكل الوظائف السابقة.

ويمكنك التسجيل للالتحاق بالوظائف وملء استمارة البيانات من خلال الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل عبر فيس بوك.