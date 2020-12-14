الشباب والرياضة تنظم مهرجان Talent بالعربي بجوائز قيمتها مليوني جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إتاحة برنامج Talent بالعربي، بجوائز قيمتها مليوني جنيه للفائزين، موضحة أنّ المشاركين يجب أن تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 17 عاما.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة للبرنامج، والشروط العامة للمهرجان، وطريقة الاشتراك، والمجالات المتاحة، وفقا لما حددته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الشروط العامة لمهرجان Talent بالعربي

ـ المرحلة العمرية من 8 إلى 17 عاما، من الطلائع الموهوبين بجميع محافظات الجمهورية.

ـ يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان، وملء بيانات المتسابق.

ـ الالتزام التام بالشروط والأطر الفنية لكل مجال من مجالات المهرجان.

ـ الالتزام بمواعيد رفع الأعمال على الموقع الخاص بالمهرجان.

ـ يحظر أن يكون العمل المقدم من قبل المتسابق فاز في أي مسابقة أخرى.

ـ حال مخالفة أي من الشروط العامة للاشتراك، يتم استبعاد المخالف من المهرجان.

ـ حقوق الملكية الفكرية للأعمال ملك لصاحبها ولوزارة الشباب والرياضة، ويحق للوزارة التعديل فيها.

ـ التأكيد على المؤهلين إلى التصفيات النهائية، وتقديم أصل شهادة الميلاد.

ـ يحق لأعضاء لجنة التحكيم اختيار الوسيلة المثلى، للوقوف على حقيقة الأعمال المقدمة من المشاركين، "هل من إبداعهم أم منقولة عن غيرهم".

ـ لا يحق للمتسابق المشاركة في أكثر من مجال من مجالات التسابق، عدا مجال الموسيقى والكورال.

ـ لا يسمح للمشاركين بالاعتراض شفهيا أو كتابيا، على قرار لجان التحكيم بالتصفيات النهائية.

ـ يحق للجنة المنظمة للمهرجان تعديل أو تغيير ما يترائى طبقا للظروف، الطارئة للمجتمع.

ـ للاشتراك في المهرجان وملئ البيانات من خلال الضغط هنا.

مجالات مهرجان Talent بالعربي

ـ مجال الفنون التشكيلية.

ـ مجال القصة القصيرة والمقال.

ـ مجال التمثيل.

ـ مجال الشعر.

ـ مجال الموسيقى والكورال.

ـ مجال الابتكارات العلمية.

ـ مجال المبادرات.

ـ مجال الفنون الشعبية.

ـ مجال الخط العربي.

ـ مجال جولدن كيدز.

ـ مجال الدوري الثقافي المعلوماتي.