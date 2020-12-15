"شوقي" عن تسريب الامتحان التجريبي: بلا درجات ولا نلقي بالا لهذه التفاهات

أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، الذي أجري اليوم.

وكتب "شوقي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: إن الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي، من الطرائف أن يحاول البعض ترويج فكرة أنه سرب على "السوشيال ميديا"، لإلهاء الجميع عن نجاح التجربة، موضحا: "هذا امتحان تدريبي ممكن الدخول عليه من 9 صباحا إلى 9 مساءً لتجربة التابلت والأسئلة".

وأكد وزير التعليم: "لا نلقي بالا لهذه التفاهات من البعض.. ممكن أي طالب يدخل ثم ينشر الامتحان وهذا لا يعنينا؛ لأن الفكرة في التجربة المباشرة حتى يستفيد الطالب، ولا معنى للتسريب؛ إذ أن هذا الامتحان بلا درجات"، مضيفا: "نحن نعتبر هذا نموذج استرشادي، وهو بلا درجات، وبالتالي لا يجب استخدام كلمة تسريب نهائيا".

وتابع الدكتور طارق شوقي: "ولهذا السبب سوف نستخدم نماذج امتحانية مختلفة في الشكل، ومتكافئة المستوى في الثانوية العامة المقبلة، ولا يوجد لدينا أي مشكلة، وبالمناسبة مسموح الدخول من المنزل، وبالتالي من كتب المقال أو مروجو الاشاعات لم يدركوا أن الموضوع هو امتحان تدريبي، وليس امتحان مراقب".