افتتاح مركز طب الأسنان الرقمي والمعمل المركزي بجامعة القاهرة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء، مركز طب الأسنان الرقمي، والمعمل المركزي الرقمي بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عاطف شاكر عميد الكلية، واللواء طبيب رأفت رياض كبير أطباء الأسنان بالقوات المسلحة، وأعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.

وخلال الافتتاح، أشاد وزير التعليم العالي، بالمساندة والدعم الدائم الذي تقدمه جامعة القاهرة لكلياتها، لافتًا إلى إنشاء كلية طب الأسنان بالجامعة عام 1925 وتخرج أول دفعة في الكلية عام 1929، وافتتاح مبنى الكلية الأصلى عام 1960، لافتًا إلى أنَّه تاريخ طويل من التطوير والتجديد بالكلية يسلمه كل جيل للجيل الذى يليه، قائلا أنه ابن تلك الكلية التى التحق بها عام 1979.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أنَّ التنافس في المجال التكنولوجي والرقمي بالجامعات الحكومية هو نموذج رائع يثبت قدرة الجامعات الحكومية المصرية على المنافسة مع الجامعات الدولية بالإمكانيات الموجودة بها.

ومن جهته، أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته وشعوره بالفخر لافتتاح المركز والمعمل الرقمي لطب الأسنان، والذي يأتي في إطار هدف جامعة القاهرة للتحول لجامعة رقمية، مشيدًا بروح التعاون والتكامل بين كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ومن جهته، أكّد الدكتور عاطف شاكرعميد كلية الأسنان، أنَّ الهدف من إنشاء المركز هو الارتقاء بمستوى طبيب الأسنان المصرى، مشيرًا إلى أنّ افتتاح اليوم يتسق مع استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي نحو رقمنة التعليم والعلاج، موضحا أن المركز يخدم 30 متدربًا في نفس الوقت، ويضم أحدث التطبيقات فى مجال طب الأسنان، مضيفًا أنَّ المركز يشمل أحدث وسائل تصوير الأسنان بأحدث كاميرات التصوير ثلاثي الأبعاد داخل وخارج الفم، مؤكّدًا أننا نستهدف أن يكون المركز إقليميا لخدمة الدول العربية والإفريقية فى المستقبل.

كما افتتح وزير التعليم العالي، أعمال التجديد والتطوير التي تمت بعيادة علاج الجذور بكلية طب الأسنان.