عاجل.. مصرع أب وأطفاله الـ3 دهستهم سيارة نقل في كفر الشيخ

لقي أب وأبنائه الثلاثة مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين دراجة بخارية "موتوسيكل" وبسيارة نقل، على طريق "كفر الشيخ - الحامول"، أمام عزبة حلمي حسين التابعة لقرية الكراكات بمركز بيلا.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، ونقل المتوفين إلى منزلهم تمهيداً لدفنهم.

وتبين أن الحادث أسفر عن عن وفاة الأب "عبوده الشحات عبد النبي"، 35 عاما، وأبنائه بدر وأحمد ومحمد، حيث جرى نقل الأخير إلى المستشفى، إلا أنه توفي وفق مصدر طبي.

وقال مصدر أمني، إن الأب كان يستقل "موتوسيكل"، هو وأولاده الـ3 وخرج من قريتهم حلمي حسين، متوجهين للكراكات، إلا أنهم وأثناء خروجهم صدمتهم سيارة نقل ما أدى لوفاتهم، مضيفاً أن أهالي القرية خرجوا لنقل الجثامين إلى منزل أصحابها، رافضين أن تنقلهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

أضاف المصدر، أنه جرى الاستجابة لرغبة الأهالي، بينما جرى نقل الابن المصاب للمستشفى، وتحرير محضر.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اللواء خالد العزب، إخطاراً من النجدة، يفيد وقوع حادث مروع على طريق كفر الشيخ-الحامول، فجرى الدفع بدورية أمنية لتسيير الحركة المرورية على الطريقة، وتبين من الإسعاف أن أهالي القرية رفضوا نقل الجثامين إلى المشرحة، حيث أن الحادث وقع أمام القرية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.