إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بكفر الشيخ

استقبل مستشفى دسوق العام، ومستشفى فوة للتأمين الصحي، بمحافظة كفر الشيخ، 9 مصابين بإصابات خطرة، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق دسوق فوة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أن المصابين هم "وليد شوقي القصاص، 45 عاما، مصاب ببتر بالساقين، محمد عيد القصاص، 38 عاما، مصاب بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، سعد إبراهيم الشربيني، 37 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالساق اليسرى، محمد جمعه بندق، 12 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه وجرح قطعي بالرأس بالإضافة إلى 5 مصابين آخرين.

وأكد المصدر أنه جارٍ إجراء الفحوصات الطبية والأشعة، اللازمة للمصابين داخل إستقبال مستشفى دسوق العام، وكذلك مستشفى فوة للتأمين الصحي.