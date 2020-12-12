مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث سير بكفر الشيخ

لقي شخصا مصرعه، وأصيب 4 آخرين، إثر تصادم سيارتين أمام مضرب الأرز على طريق "كفر الشيخ - دسوق"، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، وتحرير محضر بالواقعة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، وتبين وجود جثة مجهولة الهوية، و4 مصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المصابين الأربعة هم: "م. م. ف"، 48 عاما، و"م. ا. ا"، 25 عاما، و"م. ا. ع"، 32 عاما، و"م. ا. ط"، 40 عامًا، أما الجثة فجرى إيداعها مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب 7 شباب أمس، بإصابات متوسطة إلى خطرة، في حادث تصادم دراجات نارية بأحد الأفراح في مدينة بلطيم.

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ، أمس، 7 شباب مصابين بإصابات ما بين خطرة ومتوسطة، نتيجة تصادم عدد من الموتوسيكلات، في أحد الأفراح، بالقرب من دوران مصيف مدينة بلطيم، وجميعهم مقيمون بقرية الشهابية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 شباب نتيجة تصادم عدة موتوسيكلات بالقرب من دوران المصيف بمدينة مصيف بلطيم، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

من جانبه، أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن المصابين هم: محمود مسعود عبدالنبي، 25 عاما، ما بعد الارتجاج بالمخ، وخالد طلعت حسنين، 27 عاما، بجرح قطعي بفروه الرأس، وإبراهيم مسعد إبراهيم، 18 عاما، بكدمات وسحجات، وأحمد رمزي عبدالكريم، 18 عاما، بكدمات وسحجات، وطاهر عبدالحميد السباعي، 18 عاما، بكدمات وسحجات.

كما أصيب كل من أحمد محمد السيد، 18 عاما، بكدمات وسحجات، وعبدالحميد محمد عبدالعليم، 20 عاما، بجرح في الوجه واشتباه كسر بالقدم اليسرى، مؤكدا أنه يجرى الآن عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة داخل مستشفى برج البرلس المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.