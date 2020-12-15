الصين تبدأ في بيع مياه الأمطار وبرامج تدريبية لمصر: المتر بـ9 جنيهات

نجحت الصين، في تحقيق استفادة من مياه الأمطار بدلا من إهدارها، بعدما أعلنت بورصة الماء الصينية، إتمام أول صفقة بيع مياه أمطار مجمعة، قامت بها شركة "يويتشوانج" لهندسة حماية البيئة، في مدينة تشانجشا الأسفنجية، بمقاطعة هونان بوسط الصين، وتشهد السنوات الثلاث المقبلة، صفقات مماثلة بمبلغ يصل إلى مليون يوان.

وباعت شركة الهندسة، 20 ألف متر مكعب من مياه الأمطار لشركة عقارات، بسعر 0.7 يوان لكل متر مكعب، أي ما يوازي 1.6 جنيه مصري، كما باعت 12 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بسعر 3.85 يوان، أي ما يوازي 9 جنيهات للمتر المكعب، لشركة البستنة والصرف الصحي البيئي، ويعتبر ذلك السعر هو خمس سعر مياه الصنبور، وتستخدم مياه المطر في تجميل الحدائق وعمليات التنظيف العادية بدلا من مياه الصنبور، وفقا لما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية.

وأطلقت الصين، مبادرة "المدينة الأسفنجية" في 2015، والتي سعت من خلالها للاستفادة من مياه الأمطار، سواء من خلال بناء مصارف لجمع المطر في صهاريج وأنابيب ضخمة على الأرض وأسطح الأبنية، وتنفيذ أرصفة نفاذة تسمح بتسريب المياه، وذلك لإعادة استخدام 70% من مياه المطر في المهمات المتعلقة بالتنظيف وري الحدائق بدلا من إهدار مياه الشرب.

وبدأت مجموعة من المدن الصينية، خلال السنوات الماضية، استغلال مياه الأمطار من خلال تعزيز جمع ومعالجة مياه الأمطار في المناطق التي تسمح بها الظروف، ومراعاة ذلك في تصميم المدن الجديدة التي مازالت تحت الإنشاء، حيث يجب تقسيم مرافق الصرف في مشاريع البناء الجديدة والمعاد بناؤها والموسعة إلى أنابيب خاصة بجمع مياه الأمطار وأخرى للصرف الصحي، بالإضافة إلى إجراء تصحيحات على وحدات مرافق الصرف العام في المدن، التي تقوم بتصريف مياه الأمطار في شبكة أنابيب الصرف الصحي في مناطق تحويل مياه الأمطار.

وشاركت مصر، في برنامج تدريبي على تقنيات جمع مياه الأمطار، التي قدمها متخصصون صينيون في الحفاظ على المياه، وشمل البرنامج محاضرات وندوات ومسوحات ميدانية تركز على كيفية بناء "أقبية مائية" لجمع مياه الأمطار وكيفية الحفاظ على جودة المياه.