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محمود مسلم

الصين: ندعم جهود السودان لتحسين علاقاته الخارجية

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أ ش أ
02:14 م | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الرئيس الصينى

الرئيس الصينى

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، دعمها لجهود الحكومة السودانية الرامية إلى تحسين علاقاته الخارجية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الصين، اليوم الثلاثاء، تعليقا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، رفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب": "تابعت الصين التقارير ذات الصلة، وتعارض الصين بشدة فرض أي دولة عقوبات أحادية أو الولاية القضائية طويلة الذراع التي يجري فرضها بموجب قوانين محلية".

وأكد أن الصين تدعم جهود الحكومة السودانية لتحسين محيطها الخارجي.

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