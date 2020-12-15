مصرع طالبة وإصابة أخرى صدمهما قطار بني سويف

لقيت طالبة جامعية مصرعها، وأصيبت أخرى، إثر اصطدام قطار بهما قرب مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابة بقسم الاستقبال والطوارئ داخل المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا بوجود حادث اصطدام قطار بطالبتين بالقرب من مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، ما تسبب في مصرع إحداهما، وإصابة الثانية، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المتوفاة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، والمصابة إلى الاستقبال والطوارئ بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتبين أن المصابة في الحادث تدعى سمر جمال أبوالخير، 22 عاما، طالبة بكلية التجارة بجامعة بني سويف، وتقيم فى شريف باشا مركز بني سويف، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، كما تبين أن الجثة لطالبة تدعى مروة أبوالعز، 21 عاما.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي القاهرة - بني سويف، تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك أمام قرية أبوغزالة بالمنطقة الصناعية بالواسطى، وإصابة عامل بإصابات مختلفة، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك، وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي حيث تبين أنه يدعى عصام محمد سيد محمد، 49 سنة، مقيم الواسطى، مصاب بكدمة بالصدر والرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وأُجريت الفحوصات اللازمة في قسم الاستقبال بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.