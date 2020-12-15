"تضامن بني سويف" تنقذ مواطنا بلا مأوى من التشرد وتنقله لدار الرعاية

أنقذ فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف برئاسة إلهام أبوسريع، وبإشراف إحسان أبوزيد، وكيل الوزارة، مواطنًا "بلا مأوى" من البرد والسقيع، بإدخاله دار فاقدي الرعاية بمدينة بني سويف الجديدة بشرق النيل.

وكان فريق التدخل السريع، قد تلقى استغاثة من أحد المواطنين، يبلغ فيها عن مواطنًا "بلا مأوى" يجلس في الشارع مرتجفًا من البرد والسقيع، ورفض مساعدة الأهالي له، فوجهت وكيل الوزارة بسرعة الانتقال لمكانه وإقناعه بالانتقال لدار فاقدي الرعاية.

وفور وصوله لدار فاقدي الرعاية خضع لفحص طبي ظاهري، وقام مسؤولو الدار بنظافته وتغيير ملابسه، وتم تسكينه بالدار، وجارٍ استكمال الاجراءات الإدارية والقانونية بشأنه، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة.

وقالت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن ببني سويف، إنه تم التعامل مع الحالة فى إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برفع درجه الاستعداد القصوى تحسبًا لتقلبات الطقس وتقديم الخدمات اللازمة للمشردين وفاقدى الرعاية والمأوى.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة التعامل مع تلك الحالات والوصول إليها فور إبلاغ المواطنين، بوجود حالات من فاقدي الرعاية بالشوارع واتخاذ الإجراءات المتبعة حيالهم، من إيداعهم دور الرعاية وبحث حالتهم.

يشار إلى أن إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن ببني سويف، أعلن قبل يومين عن لم شمل أسرة أحمد حلمي الشهير بعم أحمد بائع المناديل مع زوجته وأسرته، من خلال عقد جلسة لهم في مقر جمعية وطني أولا وفي حضور عمدة قرية بني أحمد مركز ببا، ومدير إدارة تضامن ببا، ورئيس وحدة المرأة بالمحافظة شيماء كرم، ومدير الدفاع الإجتماعي بالمديرية.

وقالت : " سنسدد عدد من المديونيات عليه والتي تتخطى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى توفير مرتب او معاش شهري له يقدر بألفين جنيه من خلال الجمعية ومسكن له على خلفية تداول صورا له ونجلته ملك 8 سنوات، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ببني سويف قصتهم أثناء جلوسهما أمام قطاع كهرباء بني سويف بميدان المديرية وسط مدينة بني سويف، لبيعهما المناديل بالشارع في برد الشتاء القارس.