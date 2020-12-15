تقرير الطب الشرعي عن مريضة السرطان المغتصبة بقليوب: تعرضت لاعتداء وحشي

كشف تقرير الطب الشرعي بشأن واقعة اغتصاب مريضة بالسرطان في قليوب من قبل سائق توك توك وصديقه، عن تعرض المجني عليها لاغتصاب وحشي من قبل المتهمين.

وأيد التقرير وجود تهتك شديد وسحجات في جسد المجني عليها، ما يثبت تعرضها للواقعة.

فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن صحة الواقعة، وتسلمت نيابة مركز قليوب تقرير الطب الشرعي تمهيدا لإحالة الواقعة للمحكمة.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار حسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن، قررت حبس سائق توك توك وصديقه بتهمة اغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها لمدة 45 يوما، على أن يراعى التجديد لهما في الموعد القانوني.

كانت التحقيقات التي أجرتها نيابة مركز قليوب بشأن الواقعة، كشفت استقلال المجني عليها "توك توك" عقب خضوعها لجلسة علاج كيماوي من مرض السرطان بأحد المستشفيات الحكومية بقليوب برفقة ابنتها.

وأثناء السير في الطريق استدعى سائق "التوك توك"، المتهم الثاني الذي التقاه في الطريق، ثم فوجئت المجني عليها بانحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وقيام المتهم الثاني بالتهديد بإيذاء طفلتها بسلاح أبيض.

وتناوب المتهمان الاعتداء على الضحية ومواقعهتا كرها عنها، وتركاها في مكانها في حالة إعياء شديدة، ثم غادرا المكان، وتمكنت ابنتها من الاستغاثة بعد مرور الوقت، وأبلغوا الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من تحديد المتهمين بعد تلقيها بلاغا بالواقعة، وألقت القبض عليهما، ثم أحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية.

ومثل المتهمان، أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، للنظر في أمر حبسهما، وأمرت المحكمة، بتجديد حبسهما لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات.