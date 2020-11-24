أمن القليوبية: واقعة سرقة تاجر موبايلات على الإقليمي مفتعلة

علق مصدر أمني بالقليوبية، على واقعة إبلاغ تاجر بقيام 3 ملثمين بالاستيلاء علي مبلغ 750 ألف جنيه منه، بالطريق الإقليمي بين محافظتى القليوبية والمنوفية، بأن الواقعة مفتعلة ولا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر الأمني أن المُبلغ ادعى سرقته للاستيلاء علي أموال شركائه، وجرى ضبطه واعترف بتفاصيل الواقعة وتم عرضه علي النيابة العامة التي قررت حبسه علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من تاجر بقيام ملثمين بالسطو على سيارة أثناء وقوفها على جانب الطريق الإقليمي واستولوا من قائدها على مبلغ 750 ألف جنيه.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والعقيد عمرو الجزار مفتش المباحث، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء وقوف رجل أعمال متخصص فى تجارة موبايلات بسيارته لاستبدال الكاوتش على جانب الطريق الإقليمى على الحدود بين القليوبية والمنوفية، هاجمه 3 ملثمين مسلحين واستولوا على السيارة وبها مبلغ 750 ألف جنيه وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتبين أن الواقعة مفتعلة.