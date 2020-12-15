الأرقام تثبت انخفاض البطالة في مصر رغم أزمة كورونا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها لمعدل غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010.

وكشف التقرير أنّ معدل البطالة سجل 7.3%، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2020، مقارنة بـ9.6% في ذروة أزمة كورونا أبريل الى يونيو، و7.7% قبيل بدء الأزمة يناير إلى مارس لنفس العام.

وذكر التقرير أنّ معدل البطالة بين الذكور وصل لـ5.8% في الربع الثالث من 2020 مقارنة بـ8.5% في الربع الثاني من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ15.2% في الربع الثالث عام 2020 مقارنة بـ16.2% بالربع الثاني من العام ذاته.

وبحسب التقرير، انخفض عدد المتعطلين بنسبة 19.8%، في الربع الثالث من عام 2020، وجرى تسجيل 2.06 مليون متعطل مقارنة بـ2.57 مليون متعطل في الربع الثاني من العام ذاته.

الحكومة: استمرار تنفيذ 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات رغم كورونا

وأوضح التقرير أنّ من بين أسباب التحسن في معدلات البطالة هو الاستمرار في تنفيذ نحو 9 آلاف مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة 2 تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2021.

ووفقاً للتقرير فإنّ إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات في يوليو 2020، ساهم في تراجع معدل البطالة، إضافة إلى استمرار القطاع الخاص المصري في منطقة النمو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2020، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات.

وأظهر التقرير التوزيع النسبي للمشتغلين في الربع الثالث من عام 2020 طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية، إذ وصل إلى 20.4% بنشاط الزراعة وصيد السمك، واجتذب 281 ألف مشتغل، و14.2% بتجارة الجملة والتجزئة، واجتذب 477 ألف مشتغل، كما سجلت نسبة المشتغلين بالصناعات التحويلية 13.4% من إجمالي المشتغلين واجتذبت 480 ألف مشتغل.