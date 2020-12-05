للسعوديين.. خطوات التسجيل في "ساند" للتأمين ضد البطالة بسبب كورونا

من منطلق دعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين تأتي المبادرة الحكومية "ساند" التي انطلقت في مارس الماضي، للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على المواطن السعودي من خلال منحه مبلغ مالي لإعانته.

وتقدم هذه الخدمة إلكترونيًا من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل مجاني، والتي تمكن المشترك من القيام بكل الخطوات لطلب تعويض التعطل عن العمل "ساند".

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي خطوات التسجيل في "ساند" السعودية.

خطوات التسجيل في ساند

- ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات.

- اختر الخدمات الإلكترونية.

- اختر التحقق من أهليتك لاستحقاق (ساند).

- اكتب رقم الحساب المصرفي الدولي "الآيبان".

- تأكد من البيانات الشخصية.

شروط الاشتراك في ساند

- أن يكون سعودي الجنسية.

- ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

- ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

- ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته.

- أن يكون قادراً على العمل.

- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين.

- یجب على المشترك أن یسجل لدى الوزارة خلال 90 یوما من تاریخ ترك العمل الخاضع لھذا النظام.

- یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض 9 آلاف ریال عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، 7500 ریال عن كل شھر یزید على ذلك.

حالات يتوقف فيها ساند

- الوفاة.

- إذا كان له دخل شھري من عمل.

- إذا أصبح غیر قادر على العمل.

- إذا لم یعد مسجلا لدى الوزارة.

- إذا لم یعد یبحث عن عمل بجد ونشاط.

- إذا غادر المملكة العربیة السعودیة.

- إذا بلغ سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.

موعد صرف تعويض ساند الشهري

يتم صرف تعويض ساند في بداية كل شهر ميلادي.

هل يلزم الحضور شخصيا وتقديم النماذج والمستندات الشخصية؟

لا يلزم الحضور بل يكفي التقديم عن طريق موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإلكتروني.