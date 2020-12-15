المجمع الانتخابي يعلن فوز بايدن.. و"سي إن إن": ترامب لن يعترف بالهزيمة

أعلن المجمع الانتخابي في الولايات المتّحدة، فوز الديموقراطي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا، في خطوة تغلق الباب بشكل شبه نهائي على جهود الرئيس ترامب، لتغيير نتائج الانتخابات.

وجاءت أصوات المجمع الانتخابي مؤكدة فوز بايدن، بـ306 أصوات مقابل 232 صوتا، حيث سترسل هذه النتيجة إلى الكونجرس للموافقة عليها بصورة رسمية في يناير المقبل.

وأعلن بايدن، أن الديمقراطية، انتصرت في الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة، ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أنه لا يمكن لأحد الاستيلاء على السلطة في أمريكا، والشعب هو من يمنحها، وأضاف بايدن: "تصويت المجمع الانتخابي، أظهر أن الأمريكيين، صوتوا بكثافة رغم جائحة كورونا، وقد أثارت حملة ترامب عشرات القضايا، لكنها سمعت في كل مرة، بأن دعواها القضائية لا أساس لها، ونتمنى أن يعترف ترامب بفوزي في الانتخابات، وأشار بايدن إلى "أنه جرى إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا 3 مرات، ورغم ذلك تأكد فوزه بها".

وأفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض، لشبكة "سي إن إن"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات الرئاسية.

وأشار المصدر إلى أن قرار ترامب، يأتي على الرغم من الاجتماع التاريخي للهيئة الانتخابية "المجمع الانتخابي" الذي وضع الرئيس المنتخب جو بايدن في المقدمة.

وأشارت الشبكة إلى أن بعض مستشاري البيت الأبيض، كشفوا عن أن ترامب، قد أقر سرا بأنه لن يبقى في البيت الأبيض لفترة ولاية ثانية، بالرغم من محاولاته لإبطال نتائج الانتخابات في المحاكم.

ومن جانبه، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على فوزه في اقتراع نوفمبر، معربا عن أمله بأن ينحي البلدان خلافاتهما جانبا لتعزيز الأمن العالمي.

وكان الرئيس الروسي، بين آخر أبرز قادة العالم ممن فضلوا الانتظار قبل تهنئة بايدن، الذي ثبّتت فوزه الهيئة الناخبة بشكل رسمي. وتمنى بوتين للرئيس الأمريكي المنتخب، النجاح، وقال: "من طرفي، أنا مستعد للتعاون والتواصل معك"، وفق بيان صدر عن الكرملين.