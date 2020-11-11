البرنامج الجديد دُشن.. تفاصيل مشروع "مودة" للمقبلين على الزواج

أطلقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مشروع مودة للعام الدراسي 2020-2021 بجامعة حلوان، وأشارت إلى أنّه تم تدريب نحو 100 ألف طالب في 8 جامعات مصرية، من خلال 350 عضو هيئة تدريس، أعدّها المشروع لتنفيذ تدريبات البرنامج.

وجاءت هذه الدورة لتؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج، لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية، وهو ما يشكل جوهر عمل مشروع "مودة".

الهدف من مشروع "مودة"

- تهدف هذه الدورة التدريبية تأهيل الشباب المصري المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

- التأهيل النفسي والاجتماعي والشرعي لطرفي العلاقة، لبناء شراكة تقوم على الحب والاحترام والمسؤولية.

- التوعية بالشروط الواجب توافرها لبدء أولى خطوات الحياة الزوجية.

- تثقيف الشباب المقبل على الزواج، من خلال عرض نماذج ناجحة في الحياة العملية والأسرية.

تفاصيل دورة موّدة

تتعرف خلال هذه الدورة التدريبية على كافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة زوجية وأسرية ناجحة، ابتداءً من معايير اختيار شريك الحياة، مرورًا بأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات العاطفية لكل منهما، كما تصحح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب.

وتقوم الدورة التدريبية بالتوعية بأهمية الفحوصات الطبية الواجب تطبيقها قبل وخلال الزواج، كما توعّي بأهم الحلول الصحية لتنظيم الأسرة، ويهتم "مودّة" أيضًا خلال دورته التدريبية بإلقاء الضوء على الرأي الشرعي في كثير من القضايا المتعلقة بالزواج، ومن بينها الأركان والشروط والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

المستهدفون من مشروع "مودة"

يستهدف المشروع الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة.

وقام المشروع بإطلاق منصة رقمية للتعلم عن بعد لضمان وصول المحتوى التوعوي لأكبر شريحة ممكنة من الشباب والمتزوجين بجودة عالية وموحدة، وبعد إتمام الدورة تحصل على شهادة إلكترونية يمكنك طباعتها والحصول عليها مجانًا.

ويمكنك التسجيل عبر منصة مودة من خلال إدخال الاسم بالكامل والبريد الإلكتروني ورقم تليفون صحيح، حتى تستطيع استقبال كود التفعيل الذي يضمن لك تمام التسجيل، ثم الضغط على "ابدأ المشاركة"، أو من خلال التسجيل باستخدام حسابك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".