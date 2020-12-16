تفاصيل فتح الحساب المميز لحجز الأراضي والوحدات السكنية

يخدم بنك التعمير والإسكان تمويل مشروعات الامتداد العمراني، والتعمير والإسكان، لتوفير المساكن الملائمة لـ محدودي الدخل، وغيرهم بالإضافة إلى المساهمة في مشروعات التعمير، المرافق، التنمية العمرانية، والسياحية، والصناعية، وغيرها من المجالات الواردة في قانون الاستثمار والمناطق الحرة، والقيام بالأعمال المصرفية لخدمة الغرض الرئيسي.

وتستعرض "الوطن"، في ذات السياق التفاصيل الكاملة، لفتح الحساب المميز للأراضي والوحدات السكنية من بنك التعمير والاسكان، وفقا لسياسة البنك المعلنة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل الحساب المميز للأراضي والوحدات السكنية من بنك التعمير والاسكان

ـ يفتح الحساب لعملاء حجز الأراضي والوحدات التي يعلنها البنك ويتم إيداع مقدم الحجز بها.

ـ فتح الحساب بدون مصاريف.

ـ يتم ضخ عائد مميز على مبلغ جدية الحجز، طبقا لمبلغ الإيداع، ويعطى على رصيد الإقفال اليومي، يضاف إلى الحساب كل 3 أشهر.

ـ الحصول على بطاقة صرف آلي، لعمليات السحب والإيداع النقدي بدون مقابل.

ـ إمكانية التقدم للحجز بنفس المدينة السابق التقدم لها، إذا كانت متاحة بالقرعة التالية.

ـ التقدم بالحجز لمدينة أخرى، بالمدن المتاحة بالقرعة الجديدة، وتطبق عليه شروط التقدم بتلك المدينة.

ـ يتيح الحساب إمكانية التقدم بالحجز دون الحاجة لسحب المبلغ الخاص بجدية الحجز، وإعادة إيداعه مرة أخرى.

ـ يتيح الحساب للعميل إمكانية التقدم للحجز، خلال ساعات العمل الرسمية، بدلا من الانتظار، للمواعيد المحددة للحجز بعد مواعيد العمل الرسمية، اليومية المعتادة.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب المميز للأراضي والوحدات السكنية من بنك التعمير والاسكان

ـ مستند تحقيق شخصية رسمي "بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر للأجانب المقيمين".

ـ مستند تحديد محل الإقامة "فاتورة غاز، فاتورة كهرباء، أو فاتورة مياه".

ـ مستند اثبات جهة العمل، أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.

ـ نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.