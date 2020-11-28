آخر أخبار مصر.. سحب كراسات وحجز وحدات سكنية وتعيين 85 شابا

بالتزامن مع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، يتابع الكثيرون آخر أخبار مصر، لمعرفة مدى تأثر كافة القطاعات بالموجة الثانية، وقرارت الحكومة في كل القطاعات، وأخبار الطقس وأخبار التعليم وغيرها من المستجدات.

وتستعرض "الوطن" في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة "آخر أخبار مصر"، التي تضم أبرز الأخبار الخدمية التي تهم المواطنين اليوم، على النحو التالي:

بمساحات وأسعار مختلفة.. خريطة وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، في عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، ويجري تسليمها خلال 36 شهرا من موعد إعلان الطرح.

وتستعرض "الوطن"، خريطة الإسكان الاجتماعي المطروحة حاليا داخل المدن في الرابط التالي من هنـا .

"الكهرباء" توفر خدمة للراغبين في استخراج إيصال للعداد مسبق الدفع

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنه مع كل عملية شحن للعداد مسبق الدفع، يمكن للمشترك أن يتسلم إيصالا حراريا، لافتا إلى أنه في حال احتياج المشترك لـ"إيصال تفصيلي" متاح، وإذا احتاج بيانات العداد وتاريخ التركيب يجري استخراج شهادة بيانات من شركة الكهرباء التابع لها.

مجلس الوزراء عن تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة: شائعة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

"القوى العاملة" تعين 85 شاباً من مختلف المؤهلات بمطروح

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بتعيين 85 شاباً من مختلف المؤهلات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 143 طالب عمل.

"الإسكان": سحب 363 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان الـ14

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 متر مربع، و110 أمتار مربعة، و120 مترًا مربعًا، إضافة إلى 100 ألف وحدة سكنية أخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا لمحدودي الدخل.

طريقة التسجيل إلكترونيا لحجز شقة بمبادرة "سكن لكل المصريين"

ذكرت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ الصندوق أطلق فيديوهين جديدين عن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني ورفع المستندات الخاصة بحجز وحدات مبادرة الرئيس لتوفير 125 ألف وحدة سكنية "سكن لكل المصريين"، وكذلك لشرح بيانات الدخل للمتقدمين مهما اختلفت وظائفهم وأوضاعهم الاجتماعية.

قبل انتهاء المهلة الأخيرة.. الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

قال المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن هناك بعض الفئات من الطلاب يجري استثنائها من دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للعام الدارسي 2021/2020، سواء إعفاء نهائي بقرار من وزارة التربية والتعليم، أو تخفيض في قيمة المصروفات، وفقًا للائحة المدرسة الخاصة.

آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنَّ يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر المقبل الساعة 11.59 مساءً، هو آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

نقابة المعلمين تطلق مبادرة لتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة في الإدارات التعليمية، بجانب منحهم عضوية النقابة للتمتع بكل الامتيازات بدءً من القرض الحسن للزواج المقدر بـ15 ألف جنيه دون فوائد، والميزة التأمينية عند الخروج للمعاش، إضافة إلى عضوية نوادي المعلمين والمصايف والتأمين الصحي بالنقابات الفرعية التابع لها.