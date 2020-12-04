القاهرة تطرح وحدات سكنية ومحلات للبيع وحق استغلال بدرومات

أعلنت محافظة القاهرة من خلال الإدارة العامة للاملاك بالمحافظة بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشؤون المالية والإيرادات - إدارة التعاقدات - بالمحافظة عن بيع وحدات سكنية ومول تجاري ومحلات تجارية وطرح حق استغلال بدرومات بحي السلام أول على النحو التالي:

أولا: جلسة مزاد يوم الأحد 2020/12/27 الساعة 12 ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1 - مساكن أهالينا من شارع جمال عبدالناصر - السلام أول وتشمل:

1- بيع مول تجاري مكون من بدروم + أرضي + دور أول بمشروع أهالينا 1 بحي السلام أول بمساحة 2000م2 تقريبا لكل دور، تأمين دخول المزاد 300000 جنيه، ثمن كراسة الشروط 499 جنيها.

2- بيع 144 وحدة سكنية بمشروع أهالينا 2 بحي السلام أول بمساحة 97،5م2 تقريبا للوحدة بعمارات أرقام "2،5،8،11"، تأمين دخول المواد 3000 جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

ثانيا: جلسة مزاد يوم الإثنين الموافق 2020/12/28 الساعة 12 ظهرا بقاعة مسجد أهالينا 1 بمساكن أهالينا من شارع جمال عبدالناصر - السلام أول وتشمل:

1- بيع 11 محلا تجاريا دوبلكس لمشروع أهالينا 1 بحي السلام أول بمساحة 295 م2 تقريبا لكل محل، تأمين دخول المزاد 19500 جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

2- بيع 32 محلا تجاريا بمشروع أهالينا 1 بحي السلام أول مكون من 16 محلا تجاري بنموذج "أ" بمساحة 88 م2 تقريبا لكل محل، و16 محل تجاري بنموذج "ب" بمساحة 73م2 تقريبا لكل محل، تأمين دخول المزاد 3000 جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

3- طرح حق استغلال لمدة 10سنوات لـ 42 بدروم "بنشاط صناعي" مشروع أهالينا 1 بحي السلام أول بمساحة 180م2 تقريبا لكل بدروم، تأمين دخول المزاد 13600 جنيه، ثمن كراسة الشروط 299 جنيها.

وأكدت محافظة القاهرة أن على الراغبين طلب كراسة الشروط بها كل التفاصيل من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين على أن يلتزم المتقدم للمزاد بجلسة المزاد والتي قام بشراء كراستها وعدم الحضور في غير الموعد المحدد له بكراسة الشروط التي قام بشرائها بديوان عام محافظة القاهرة، حيث يعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كراسة الشروط مكملا لهذا الإعلان.