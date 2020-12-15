فاضل أسبوع.. صرف مرتبات موظفي الدولة الثلاثاء

يصرف نحو 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، مرتبات شهر ديسمبر الحالي، الثلاثاء المقبل، وذلك بحسب كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في أكتوبر الماضي لتنظيم صرف مرتبات العاملين والموظفين بالدولة بداية من شهر أكتوبر حتى نهاية عام 2020.

الصرف على مدار 3 أيام

ووفقا للكتاب الدوري، حدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات الموظفين في الدولة عن ديسمبر الحالي، لتبدأ الوزارات والجهات الحكومية الصرف بداية من يوم 22 ديسمبر المقبل على أن يستمر الصرف على مدار 3 أيام.

صرف مرتبات الموظفين

وأكد الكتاب بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 22 ديسمبر الحالي، ثم صرف مرتبات العاملين بـ17 وزارة وهيئة يوم 23 ديسمبر، وأخيرا صرف مرتبات العاملين التابعين لـ 9 وزارات وهيئات حكومية يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الحالي.

صرف المستحقات الأخرى أيام 8 و9 و10 من كل شهر

وعن مواعيد صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال الشهر، حدد الكتاب الدوري أيام 8 و9 و10 من كل شهر، وشدد على ضرورة إخطار الجهات الإدارية لتخطر العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأهاب الكتاب الدوري، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أنّ المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.