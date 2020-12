"بنتلي" تعيد بناء أول Bentley Blower جديدة منذ 90 عاما

أنجزت Bentley Mulliner العمل على أول Bentley Blower جديدة منذ 90 سنة، وذلك بعد مهمّة طويلة استغرقت 40,000 ساعة، وقد تم على إثر هذا تسليم Car Zero، والتي تشكّل السيارة النموذجية لسلسلة Blower Continuation Series.

وسيتم ابتداع المجموعة الحصرية جداً من 12 سيارة، والتي تم بيعها كلّها، بالارتكاز على رسومات تصميمية وأدلّة خاصّة بالأدوات التي جرى استخدامها لسيارات Blower الأربع الأصلية التي صنعها.

وبشكل أساسي، وفّرت سيارة فريق Bentley الخاص (شاسيه HB 3403، محرّك SM 3902، رقم تسجيل UU 5872 – سيارة الفريق Team Car #2) النموذج الرئيسي للسلسلة المستمرّة، مع إجراء مسح لكل مكوِّن مفرد بالليزر وذلك كجزء من عملية ترميم شاملة.

بناءً لهذه البيانات، تم تصميم 1,846 قطعة مفردة وصنعها يدوياً لابتكار Blower الجديدة. ويُشار إلى أن 230 من هذه القطع هي في الواقع وحدات مجمَّعة – وأحدها المحرّك – مما يرفع العدد الإجمالي للقطع إلى عدّة آلاف عند إدراج المثبِّتات وقطع التجهيزات الداخلية. وقد تم ابتكار كل من هذه القطع والوحدات المجمَّعة بواسطة فريق مشروع من مهندسي Bentley Mulliner وحِرَفييها اليدويين والفنّيين الذين عملوا معاً مع عدد من الأخصّائيين والمورِّدين البريطانيين.

تشكّل Blower Car Zero نموذج اختبار وتطوير خاص تم تنفيذه قبل صنع السيارات الـ12 للعملاء، وسوف تخضع لشهور من اختبارات المتانة والأداء. وتتألّق Car Zero بلون أسود لامع ومقصورة داخلية جلدية من شركة Bridge of Weir.

وحظي أدريان هولمارك، رئيس Bentley Motors ومديرها التنفيذي، بشرف قيادة Car Zero في بايمز لاين احتفالاً بهذه المناسبة، وعلّق بالقول: "كان هذا اليوم مميّزاً بالفعل، ليس فقط بكونه خطوة بارزة ضمن مشروع Blower Continuation Series، بل أيضاً بالنسبة لشركة Bentley Motors. وقيادة أول Blower جديدة منذ 90 سنة كان شرفاً حقيقياً، والجودة التي تتمتّع بها السيارة كانت لتجعل السير تيم بيركين شخصياً فخوراً بذلك حقاً."

وأضاف: "لقد كانت قيادة Blower الجديدة عبر بايمز لاين أمراً رائعاً، وهو الآن جزء من موقعنا الأساسي مع توسّعنا لإنشاء حرم Bentley الجديد.

ويشكّل الاستثمار في مقرّاتنا عنصراً حيوياً بالنسبة لمستقبل Bentley وكذلك الأمر بالنسبة إلى كرو، ومشاريعنا وأبنيتنا الجديدة هي دليل حسّي على المستقبل المشرق أمامنا مع انطلاقنا بالرحلة لأن نصبح الروّاد عالمياً في مجال التنقّل الفاخر المستدام."

تُعتبَر سلسلة Blower Continuation Series أول مشروع للعملاء يتم تطويره من ضمن مجموعة Bentley Mulliner Classic الجديدة، إحدى أقسام Mulliner الثلاثة.

ومع اكتمال صنع Car Zero الآن، سينطلق برنامج اختبارات المتانة في العالم الفعلي، وسوف يتم عبر حصص تشهد أوقاتاً وسرعات متزايدة تدريجياً فحص مستويات الأداء والمتانة ضمن ظروف قاسية جداً.

وجرى تصميم برنامج الاختبار لتحقيق ما يوازي 35,000 كيلومتر من القيادة في العالم الفعلي على مسار قيادة بطول 8,000 كيلومتر.