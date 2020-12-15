رئيس قناة السويس: حصولي على جائزة الإنجاز المتميز يؤكد أننا نسير جيدا

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على حصوله على جائزة الإنجاز المتميز لعام 2020 والمخصصة لأكثر شخصية مؤثرة في مجال النقل البحري، قائلا إنّ الجائزة لهيئة قناة السويس بالكامل وكل العمال والموظفين الموجودين بالهيئة، والذين بذلوا خلال هذه السنة الصعبة جهودا فوق العادة، كي نحافظ على المجري الملاحي لقناة السويس، وعدد السفن التي تمر خلالها، والدخل القومي للهيئة.

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، الذي يقدمه الإعلامي هشام عاصي، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنّها كانت جائزة مهمة جدا لكي يعرف الجميع أنّ من يبذل جهدا يجد دائما نتيجة للمجهود الذي بذله، مشيرا إلى أنّ الجائزة تمثل سمعة كبيرة لمصر وهيئة قناة السويس، وثقة جديدة فيها لكي تدخل كل السفن الملاحية لتعبر من قناة السويس.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أنّه يتم بذل مجهود كبير للغاية في الهيئة لخدمة العملاء والتوكيلات وتوفير سبل الراحة لهم، مؤكدا أنّنا "نعمل ونضع مصر دائما أمام أعيننا عشان نعمل حاجة للبلد اللي اتربينا فيها واللي خيرها علينا كلنا، وإحنا استفدنا كتير من البلد وبنحاول نعمل حاجة كويسة للبلد، والجايزة دي جت نتيجة مجهود وعرق خلال السنة للهيئة بالكامل من موظفين وعمال ونهديها لمصر".

واستطرد: "صورة كمان إنه يتقال إنّ هيئة قناة السويس المصرية، والفريق أسامة ربيع، خد جايزة أحسن تميز نتيجة تأثيره في النقل البحري خلال هذا العام بإشادة عالمية ودولية وكل هذا له تأثير إيجابي على مصر وعلى هيئة قناة السويس".