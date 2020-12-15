القوات المسلحة تؤهل عناصرها ببعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمالي

نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية لعناصرها، المقرر سفرها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالي، بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، وحفظ وبناء السلام في إفريقيا، التابع لوزارة الخارجية.

يأتي ذلك استمرارا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول.

ويتضمن البرنامج التدريبي عقد العديد من المحاضرات للتعريف بالدور المصري في عمليات حفظ السلام واعتبارات المشاركة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحماية المدنيين إبان النزاع المسلح، وخلفية عن الصراع بدولة مالي، وكذلك إجراءات السلامة والأمن للقوات، وقواعد السلوك والانضباط والتحديات التي تواجه القوات في عمليات حفظ السلام، والتوعية بمخاطر جائحة كورونا في بيئة العمل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للتدريب حضور كلا من رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية، ومدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات التابع لوزارة الخارجية، وسفير دولة اليابان وملحق الدفاع الياباني بالقاهرة؛ إذ كان في استقبالهم قائد قوات المظلات.

وبدأت الجلسة بالتعريف بعمليات حفظ السلام، باعتبارها أقدم وأكفأ أدوات الأمم المتحدة لمجابهة تهديدات السلم والأمن تجاه المجتمع الدولي.

يأتى ذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بتدريب وتأهيل القوات المصرية المخطط مشاركتها في مهام حفظ السلام المختلفة، بالدول التي تشهد عدم استقرار بالمنطقة لدعم السلم والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية، تحت مظلة الأمم المتحدة.