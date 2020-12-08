دار الإفتاء تشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على البؤر الإرهابية

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية، التي نفذتها القوات المسلحة المصرية في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى 8 ديسمبر الجاري.

وأوضح المرصد، في بيان له اليوم، أن أبطال القوات المسلحة المصرية -درع الوطن وسيفه- قد تمكنوا من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأ ومرتكزا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، تستخدم من قِبل العناصر الإرهابية كملاجئ لها، بالإضافة إلى مقتل 25 إرهابيا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارا لهم.

وذكر المرصد أنه نفذت عددا من العمليات النوعية والضربات الاستباقية للعناصر والأفراد التكفيرية، أسفرت عن القبض على 12 فردا تكفيريا شديد الخطورة، ونجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعي مفخخة، تُستخدم من قِبل العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية أن التنسيق العالي بين أفرع قواتنا المسلحة والتناغم الشديد بين الأسلحة والمناطق العسكرية، يساهم بشكل فعال في تحييد العناصر التكفيرية، وتأمين مصرنا الحبيبية من مخاطر الإرهاب؛ إذ شهد الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجاح القوات الجوية، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربة استباقية لعناصر إرهابية شديدة الخطورة؛ من خلال عمليات الرصد والتتبع لتلك العناصر، واستهداف وتدمير 21 عربة دفع رباعي، كانت تقلهم وتحمل أسلحة وذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.

مرصد الإفتاء: الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة

وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني؛ لتنفيذ خطة القضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية وتطهير كامل ربوع الوطن من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله، من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأوضح المرصد أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، ويستهدف خير أجناد الأرض؛ لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية، ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالي مصر.

مرصد الإفتاء: التنسيق بين أفرع قواتنا المسلحة يساهم بشكل فعَّال في تحييد العناصر التكفيرية

ودعا مرصد الإفتاء، إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وتقدم المرصد بخالص العزاء والمواساة لأسر أبطال القوات المسلحة الذين نالوا شرف الشهادة، في أثناء العمليات وتطهير البؤر الإرهابية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، دعمه الكامل لأبطال قواتنا المسلحة في سعيهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل يد آثمة، تحاول أن تزعزع أمن هـذا الوطن وتهدد سلامة أراضيه.