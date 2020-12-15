استقبال 151 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت 151 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى 14 ديسمبر الجاري.

وأضاف "القاضي"، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح في وقت قياسي ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.

وأوضح المحافظ، أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن، جرى تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصري، وهو الحد الأدنى، وفقًا للقانون مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لقبول أي من المستندات المقدمة من المواطنين وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة وفقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، مع تسليم مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح.

وأضاف أنه جرى تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لسداد رسوم جدية التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة من الأكثر احتياجًا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي لاقت قبولا واستحسانا من المواطنين في جميع المراكز.

وناشد المحافظ المواطنين والذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع للتوجه إلى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر ديسمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.