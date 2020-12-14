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وزير النقل يصل المنيا لتفقد الصحراوي الغربي ومحور سمالوط

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اسلام فهمي
01:17 م | الإثنين 14 ديسمبر 2020
وزير النقل في المنيا

وزير النقل في المنيا

وصل منذ قليل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى محافظة المنيا، وكان في استقباله اللواء أسامه القاضي محافظ الأقليم، لتفقد عددًا من المشروعات القومية بالمحافظة، تشمل أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق "القاهرة - أسوان" الصحراوي الغربي، بطول 97 كم داخل حدود محافظة المنيا.

كما سيتابع وزير النقل معدلات تنفيذ محـور سمالوط الحر على النيل بتكلفة إجمالية 1.872 مليار جنيه، وبطول 24 كم وعرض 21 مترًا، ويشتمل، على 47 عملًا صناعيًا.

وأكد محافظ المنيا أن المحور سيساهم في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا وعدد من المصانع بمنطقة شرق النيل.

 

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