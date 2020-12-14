حملات مكبرة لرفع المخلفات الصلبة والإشغالات بمركز ملوي في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة نظافة وإشغالات مكبرة، اليوم، لتحقيق الانضباط والعمل على خلق سيولة مرورية أمام المارة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة العمل على تكثيف الحملات الميدانية للقضاء على العشوائية والباعة الجائلين، من خلال تحرير محاضر الإشغالات وإلزام المخالفين بسداد الغرامات الفورية، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات عن تحرير 120 مخالفة، منها 75 حالة إزالة إدارية، 17 محضر تعدٍ على حرم الطريق، 5 مخالفات متعلقة بالاشتراطات البيئية، محال تجارية بدون تراخيص، بالإضافة لتحرير 23 غرامة فورية، كما تم تنفيذ حملة نظافة بحي غرب المركز، حيث تم رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية.

من جهة أخرى، وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى الإسراع بمعدلات الإنجاز ووضع اللمسات الجمالية لأكبر مشروع حضارى تشهده عاصمة الشباب والثقافة، وهو مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضاً السوق السياحية القديمة، والتى تراوحت بين 65% إلى 85%.

وطالب المحافظ خلال جولته الشركة المنفذة بالجودة العالية أثناء إنهاء التشطيبات النهائية لإظهار هذا المشروع الكبير بالشكل المطلوب، وبما يتناسب مع المكانة السياحية لمدينة أسوان ليكون واجهة حضارية وجمالية، وبما يتواكب مع الهوية البصرية والحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل، مطالباً بوضع مقاعد مريحة للمواطنين في الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل، والذى سيصبح ساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرّد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها لإفساح المجال أمام استمتاع المواطنين والزائرين.

وشدد اللواء أشرف عطية على عرض تصميم النافورة الرئيسية، التى ستكون راقصة وبالألوان قبل تشطيبها لإبداء أي ملاحظات وضمان تنفيذها بشكل جمالى مبهر، على أن يتوازى ذلك مع توحيد تصميم يافطات الإعلانات، لافتاً إلى أهمية التشطيب الجيد لأرضيات الطرق الداخلية لميدان المحطة، والتى ستكون من حجر البازلت لتؤدى الغرض منها في الحد من سرعة المركبات وضمان سلامتها على المدى البعيد.